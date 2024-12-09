تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة في سوريا

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أنه سيتم تكليف المهندس محمد رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.





وجرى الاجتماع بين القائد في عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.

وبحسب قناة فقد "تم تكليف بعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول في حالة فوضى".وجرى الاجتماع بين القائد في عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.