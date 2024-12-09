مساجين "المسلخ البشري" ومتلازمة إعادة التغذية!





ما هي متلازمة إعادة التغذية؟

متلازمة إعادة التغذية هي حالة طبية خطيرة تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الشديد لفترة طويلة، مثل السجناء الذين عانوا من الجوع المزمن. تحدث هذه الحالة عند البدء بتغذيتهم بكميات كبيرة من الطعام بعد فترة طويلة من الحرمان، مما يؤدي إلى اضطرابات في توازن الشوارد بالجسم.

أسباب حدوث متلازمة إعادة التغذية:

• الجوع المزمن: عندما لا يحصل الجسم على كفايته من الغذاء لفترة طويلة، تبدأ الخلايا باستخدام احتياطياتها.

• التغذية المفاجئة: عندما يتلقى الجسم كميات كبيرة من الطعام بشكل مفاجئ، يعيد امتصاص المعادن والفيتامينات بسرعة، مما يسبب اضطرابات في مستويات الشوارد مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور. وفي هذا الأطار حذرت عدة منظمات من تدهور الوضع الصحي بشكل لهؤلاء بحال لم يتم معاملتهم بعناية شديدة، وأولها الإفراط في الطعام من أجل تغذيتهم. إذ كشفت عن متلازمة خطرة وهي متلازمة إعادة التغذية. ما هي وماذا تسبب؟متلازمة إعادة التغذية هي حالة طبية خطيرة تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الشديد لفترة طويلة، مثل السجناء الذين عانوا من الجوع المزمن. تحدث هذه الحالة عند البدء بتغذيتهم بكميات كبيرة من الطعام بعد فترة طويلة من الحرمان، مما يؤدي إلى اضطرابات في توازن الشوارد بالجسم.أسباب حدوث متلازمة إعادة التغذية:• الجوع المزمن: عندما لا يحصل الجسم على كفايته من الغذاء لفترة طويلة، تبدأ الخلايا باستخدام احتياطياتها.• التغذية المفاجئة: عندما يتلقى الجسم كميات كبيرة من الطعام بشكل مفاجئ، يعيد امتصاص المعادن والفيتامينات بسرعة، مما يسبب اضطرابات في مستويات الشوارد مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور.

أعراض متلازمة إعادة التغذية:

• تشنجات عضلية أو ضعف

• صعوبة في التنفس أو اضطرابات في التنفس

• عدم انتظام ضربات القلب أو توقف القلب

• نوبات صرع

• تورم أو احتباس سوائل في الجسم

• ضعف الوعي أو تغيرات في الحالة العقلية

كيفية الوقاية من متلازمة إعادة التغذية:

1. إعادة التغذية بشكل تدريجي: من الضروري البدء بتغذية السجناء المحررين بكميات قليلة من الطعام على مدى عدة أيام أو أسابيع.

2. مراقبة الشوارد والفيتامينات: يجب إجراء فحوصات منتظمة لمستويات المعادن والفيتامينات في الدم.

3. إعطاء المكملات الغذائية: في بعض الحالات، قد يحتاج الشخص إلى مكملات من الفيتامينات والمعادن لتجنب التغيرات الخطيرة في توازن الجسم.

4. التغذية السليمة والمتوازنة: ينبغي أن تتضمن الوجبات المغذيات الأساسية مثل البروتينات، الدهون الصحية، الكربوهيدرات، والأملاح المعدنية.

النصائح الأساسية:

• التغذية التدريجية

• لا تفرطوا في إطعام السجناء المحررين فوراً بعد الإفراج.

• المراقبة المستمرة والتدابير الوقائية قد تنقذ الأرواح.