إدارة العمليات العسكرية تصدر عفوا عاما عن جميع العسكريين

نيوز – دولي

أعلنت العمليات العسكرية للمعارضة السورية اليوم الاثنين، العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، مؤكدة أن "لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم".









وقالت العمليات العسكرية في بيان لها: "تعلن العمليات العسكرية العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم".

وأعلن مجلس أن "يوم الثامن من ديسمبر كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا"، مؤكدا "تأييده إرادة لبناء الجديدة نحو مستقبل مشرق تسوده لغة والعدالة".

ونقلت "صحيفة الثورة" عن العمليات العسكرية قولها: "شارفت قواتنا على الانتهاء من ضبط دمشق وحفظ الممتلكات العامة، وسوف تبدأ الحكومة الجديدة بأعمالها فور تشكيلها".