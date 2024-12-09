رسالة من واشنطن الى "داعش" بعد تطورات سوريا

توعدت الأميركية "البنتاغون"، الاثنين، بـ"سحق" تنظيم "داعش" في حال حاول استغلال التطورات الراهنة في .





وفيما يخص هيئة تحرير الشام، فأوضحت سينغ: "ما نزال نعتبر أن هيئة تحرير منظمة إرهابية بحسب تقييمنا، ورفعها عن لائحة الإرهاب هو قرار سياسي". وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحافي،: "استخدمنا قاذفات الـB52 ضد لتوجيه رسالة لهم بأننا سنسحقهم إذا حاولوا استغلال التطورات في سوريا".وفيما يخص هيئة تحرير الشام، فأوضحت سينغ: "ما نزال نعتبر أن هيئة تحرير منظمة إرهابية بحسب تقييمنا، ورفعها عن لائحة الإرهاب هو قرار سياسي".

وأضافت: "لدينا أجهزة توصل رسائلنا عبر وسطاء إلى هيئة تحرير الشام، لكن لا نتصل بهم مباشرة".



وتابعت: "قلقون من سقوط أسلحة كيميائية في أيدي جماعات قد تستخدمها ضدنا أو ضد شركائنا في المنطقة"، وأبرزت: "القوات ما تزال في ولم نرصد اي تغيير في حجمها".



وأردفت قائلة: "أمام السوريين فرصة لبناء لكننا نرى الكثير من الريبة حيال الفترة المقبلة.. نحن نرصد ونراقب تحركات الفصائل المسلحة في عن قرب".