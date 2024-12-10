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ماذا وجد في قصور الأسد؟
دوليات
2024-12-10 | 02:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,960 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
نشر سوريون
على
مواقع
التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، لقطات من داخل قصور سكنها الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أظهرت وجود عدد كبير من
السيارات
الفارهة وحقائب من علامات
تجارية
باهظة الثمن، وغيرها من سبل البذخ.
وما أن انهار حكم
الأسد
إثر سيطرة فصائل المعارضة على
العاصمة
دمشق، ومغادرته وأسرته إلى روسيا، حتى تدفق سوريون إلى قصر الرئاسة في دمشق، ليتجولوا داخله ويوثقوا بهواتفهم ما شاهدوه.
وظهر في أحد المقاطع، سيارات من طراز لامبورغيني ومرسيدس ورولز رويس وفيراري وأودي، بجانب مشتريات من علامات
تجارية
كبيرة.
كما ظهرت صالة رياضية حديثة ومتعلقات شخصية كانت متناثرة في أرجاء الغرف، التي وثقتها مقاطع الفيديو المختلفة.
وفي مقطع فيديو آخر، ظهر صندوق ضخم من دار الأزياء والسلع الفاخرة الفرنسية "لويس فيتون"، بالإضافة إلى ملابس ظهرت على إحداها علامة "ديور" الفرنسية أيضا. والعلامتان تشتهران بمنتجاتهما باهظة الثمن.
كما وثق مقطع آخر، وجود نفق تحت أحد القصور.
وخلال تصوير الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى في التعليقات بعد نشرها، قارن السوريون بين طبيعة الحياة التي عاشها الأسد، وبين الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشها الشعب.
وقبل نحو أسبوع، سيطرت فصائل مسلحة على قصر الضيافة الرئاسي في مدينة حلب، ونشرت
مواقع
معارضة للنظام لقطات توثق تجوّل مقاتلين في القصر.
وأعلن مسلحو المعارضة السورية الإطاحة بالأسد بعدما سيطروا على دمشق، الأحد، مما أنهى حكم عائلته للبلاد بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما.
وبعد ساعات من التكهنات حول مكان الأسد، أعلن الكرملين منح روسيا اللجوء له وعائلته.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن رفض نظام بشار
الأسد
منذ عام 2011 الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية، واعتماده على الدعم الوحشي من روسيا وإيران أديا حتما إلى انهياره.
وقال في بيان صحفي: "بعد 14 عاما من الصراع، أصبح لدى الشعب السوري أخيرا، سبب للأمل".
وأكد "دعم" واشنطن "بقوة" الانتقال السلمي للسلطة إلى حكومة سورية "مسؤولة" من خلال عملية شاملة بقيادة سورية.
ودعا وزير خارجية الولايات المتحدة، جميع الأطراف إلى "احترام" حقوق الإنسان، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي.
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