كم سجين إيراني محتجز في العراق؟

وذكرت إرنا الحكومية أن خسرو حكيمي قال خلال لقائه مع الوفد القضائي العراقي: هناك أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين، وهذه الاتفاقيات تُنفَّذ بشكل مناسب بين البلدين، والتفاعلات القانونية والقضائية بينهما جارية.وفيما يتعلق بالمواطنين الإيرانيين المحتجزين في العراق، قال: ينقسم هؤلاء الأفراد إلى فئتين: المدانون والمجرمون. وبالنظر إلى وجود اتفاقية نقل المدانين، يجب على وزارتي العدل في كلا اتخاذ الإجراءات اللازمة. أما المتهمون الإيرانيون، فمن المحتمل أنهم لم يكونوا على دراية بالقوانين المحلية في العراق، وهو ما تسبب في احتجازهم.