البطاينة في السجون السورية منذ 38 عاماً

نيوز – دولي

أعلنت الأردنية، أنه تم نقل المواطن أسامة البطاينة الذي كان معتقلا في السجون لـ38 عاما إلى حدود جابر صباح اليوم الثلاثاء، وتم تسليمه إلى والده من قبل العام.

وأشار المتحدث باسم وشؤون المغتربين سفيان القضاة إلى أنه "بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصة السجين أسامة البطاينة، تواصلنا بالأمس مع والده وأخذنا كل المعلومات اللازمة، وقد وصل اليوم إلى حدود جابر وتم تسليمه إلى والده قبل قليل من قبل نشامى العام".

وأوضح أن "البطاينة اعتقل منذ 38 عاما، عندما كان في زيارة إلى وكان عمره 18، وذلك في عام 1986".

ونوه إلى أن "الوضع الصحي لأسامة مأساوي وهو فاقد للذاكرة ولم ينطق بشيء"، موضحا أن "السفارة الأردنية في دمشق سألت عنه منذ اختفائه وكان هناك إنكار كامل حتى لوجوده في سوريا".