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مفاجأة بشأن "الحرب السورية"... ماذا خسرت إيران؟

دوليات

2024-12-10 | 07:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مفاجأة بشأن &quot;الحرب السورية&quot;... ماذا خسرت إيران؟
المصدر:
سبوتنيك
5,454 مشاهدة

كشف نائب إيراني بارز عن أن التدخل في سوريا، كلف طهران مقتل الالآف من قواتها العسكرية، إضافة إلى إنفاق مليارات الدولارات لدعم الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، أمس الاثنين، قال النائب الإيراني محمد منان رئيسي إن ما حدث في سوريا بعد الإطاحة بحليف إيران الرئيسي في المنطقة، بشار الأسد، كان بمثابة "مفاجأة" بالنسبة لطهران.

وأضاف لوسائل إعلام إيرانية: "قدمنا نحو 6000 شهيد، وأنفقنا المليارات، وفي النهاية سلمنا سوريا للمتطرفين في أسبوع واحد"، حسب قوله.

وأشار رئيسي إلى أن طهران دفعت ثمنا باهظا على مدار سنوات الحرب لدعم الأسد في مواجهة المعارضة السورية، لكنه عبّر عن خيبة أمله من أن سوريا التي بذلوا الكثير من الجهد والمال من أجلها، "انهارت في أسبوع واحد".

وأضاف: "هل كان الهدف تغيير الحسابات الإسرائيلية؟ يبدو أن بعض المسؤولين أداروا الأمور بطريقة أفضت إلى ارتباك حساباتنا نحن!".

وكانت "المعارضة السورية المسلحة" قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط حكم بشار الأسد.
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