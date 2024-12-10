مفاجأة بشأن "الحرب السورية"... ماذا خسرت إيران؟

وفي جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، أمس الاثنين، قال النائب الإيراني محمد منان رئيسي إن ما حدث في بعد الإطاحة بحليف الرئيسي في المنطقة، بشار الأسد، كان بمثابة "مفاجأة" بالنسبة لطهران.وأضاف لوسائل إعلام إيرانية: "قدمنا نحو 6000 شهيد، وأنفقنا المليارات، وفي النهاية سلمنا للمتطرفين في أسبوع واحد"، حسب قوله.وأشار رئيسي إلى أن طهران دفعت ثمنا باهظا على مدار سنوات الحرب لدعم في مواجهة المعارضة السورية، لكنه عبّر عن خيبة أمله من أن التي بذلوا الكثير من الجهد والمال من أجلها، "انهارت في أسبوع واحد".وأضاف: "هل كان تغيير الحسابات الإسرائيلية؟ يبدو أن بعض المسؤولين أداروا الأمور بطريقة أفضت إلى ارتباك حساباتنا نحن!".وكانت "المعارضة السورية المسلحة" قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط حكم بشار .