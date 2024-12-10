قاد غيرها سابقا.. تعرف على محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية

وقال البشير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 10 كانون 2024 "تم تكليفنا لرئاسة الحكومة السورية لادارة الفترة الانتقالية"، لافتاً الى أن "الفترة الانتقالية قد تنتهي خلال من شهر مارس المقبل".من هو البشير؟محمد البشير من مواليد محافظة إدلب بمنطقة جبل الزاوية عام 1983.يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في حلب 2007.يحمل شهادة الشريعة والحقوق من إدلب 2021.عمل رئيسا لقسم الأجهزة في معمل الغاز، التابع للشركة للغاز عام 2011.شغل سابقاً منصب مدير الجمعيات في وزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب.عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.ترأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة مطلع العام الجاري، وتم تعيينه رئيسا لها.كلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري 2024.حكومة الإنقاذشكّلتها هيئة تحرير الشام عام 2017، وكانت تتضمن حينها 11 حقيبة وزارية، وكانت تتبع لها خدمياً وإدارياً مناطق إدلب وريف حماه الشمالي وريف حلب الغربي الذي كان خاضعا حينها لسيطرة المعارضة، وتقلّد البشير إحدى وزاراتها سابقاً وتم تعيينه رئيساً لها مطلع العام الجاري.