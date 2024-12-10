دولة عربية تحدد سقف استهلاك الفرد اليومي من المياه

وقال مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة منجة، إن "الوزارة تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا"، مؤكدا أن "هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية أعدتها الوزارة في أفق 2050 والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة".وأوضح المسؤول أن "العملية ستعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية".وتشهد أغلب مناطق منذ أسابيع انقطاعات متواترة في الماء الصالح للشراب، تمتد من بضع ساعات إلى عدة أيام وتصل حتّى إلى ثلاثة أشهر في عدد من المناطق.