تعليق لبناني يخص أنباء دخول مسؤولين سوريين سابقين

وقال ميقاتي: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل مئات الآلاف من الأخوة السوريين".وأضاف ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف الياس البيسري".وأردف: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف المختص وفي ما يؤمن مصلحة واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع السوري".ويشهد معبر المصنع الحدودي بين وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في .