فاجعة في "ام درمان".. قتلى وجرحى باحتراق حافلة ركاب بقصف مدفعي

وشهدت التي تقع غربي الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا متبادلا بين السوداني وقوات "الدعم السريع"، ما أسفر عن إصابة الحافلة واحتراقها بالكامل، ما أدى إلى مقتل 17 مواطنا، وجرح آخرين، حسب مصادر طبية وشهود عيان.في غضون ذلك، دافع السوداني، عن قصف الطيران الحربي عددا من المواقع في مدن سودانية، باعتبارها "أهدافا عسكرية".وقال المتحدث باسم السوداني، نبيل عبد الله، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "القوات المسلحة تؤكد استمرارها في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل بالأسلوب المناسب مع أي موقع أو مرفق تستخدمه قوات الدعم السريع وأعوانها للأغراض الحربية ضد السودانية".وأكد البيان "التقيد التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في استهداف الأهداف المعادية".وشن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، مساء أمس الإثنين، سلسلة غارات جوية على عدد من مدن إقليم دارفور، غربي السودان، مستهدفا لقوات "الدعم السريع"، وأودت الهجمات بحياة ما لا يقل عن 80 مدنيا.وخلال الأشهر الماضية، وسع السوداني نطاق هجماته الجوية على المدن والقرى التي تسيطر عليها قوات "الدعم السريع".وقال شهود عيان بمدينة "كبكابية" بولاية شمال دارفور، لـ "العين الإخبارية"، إن الطيران الحربي أسقط 5 براميل متفجرة على سوق البلدة، ما تسبب في مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة ما يزيد على 50 آخرين.كما أكد المتحدث باسم تنسيقية النازحين في دارفور، آدم رجال، في بيان، تعرض "كبكابية" لقصف جوي بواسطة طيران الحربي راح ضحيته عشرات المدنيين.وظلت "كبكابية" الخاضعة لسيطرة قوات "الدعم السريع"، تتعرض باستمرار لقصف جوي بواسطة طيران السوداني.وفي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أبلغ شهود عيان "العين الإخبارية"، بأن الطيران الحربي أسقط نحو 8 براميل متفجرة طالت مطار ومقر سابق لبعثة دولية، فضلا عن في نيالا ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.وقال المتحدث باسم قوات "الدعم السريع"، الفاتح قرشي، في بيان، إن القصف الجوي أحال نيالا إلى "بؤرة ملتهبة من النيران"، وأشار إلى "سقوط مئات القتلى الأبرياء في أماكن متفرقة من أحياء المدينة".واتهم المتحدث باسم تجمع قوى تحرير السودان، فتحي محمد، القوات المسلحة بـ "شن حرب إبادة ممنهجة ضد الشعب السوداني، بقصفها العشوائي للمدنيين في مناطقهم السكنية والأسواق والمساجد في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية".كما أدان حزب الأمة القومي، "الانتهاكات التي يرتكبها طيران القوات المسلحة في عدد من المدن السودانية"، وندد بـ "القصف المدفعي الذي تنفذه قوات الدعم السريع تجاه المدن والأحياء السكنية والمرافق الخدمية".وطالب الحزب في بيان، طرفي النزاع الالتزام بتعهداتهما في حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم للخطر وتجنيبهم مخاطر القصف العشوائي المتكرر الذي أصبح مهددا لحياتهم.