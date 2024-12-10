الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين وثلاث سفن أمريكية

أعلنت جماعة أنصار الله في (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف مدمرتين وثلاث سفن إمداد أمريكية.

وقال الناطق باسم أنصار الله، "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن".

وأضاف الناطق "استهدفنا 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.