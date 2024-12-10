هل ستسلم روسيا الأسد للمحاكمة.. موسكو تحسم الجدل

ولفت ريابكوف بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة الفصائل المسلحة.وقال ريابكوف: "إنه (بشار الأسد) آمن، وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الوضع الاستثنائي".وأضاف: "ليست لدي أي فكرة عما يحدث معه الآن"، مبرزا أنه "سيكون من الخطأ للغاية بالنسبة لي أن أسهب في عما حدث وكيف تم حله".وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، أوضح ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست الجنائية الدولية".وأردف قائلا: "الأسد اتُّهِم من قبل نفس المجموعة من والحكومات التي تحبط باستمرار محاولات العيش على طريقتها كما حدث في وليبيا وفي العديد من الأخرى".وأبرز أنه "من المدهش، ولكن من المثير أيضا أن نلاحظ"، أن الولايات المتحدة "تحدد ردة فعلها واستجابتها" اعتمادا على من تلاحقه .كما كشف أن من بين الأمور التي تتشارك فيها روسيا مع الولايات المتحدة هي "المخاوف بشأن احتمال ظهور داعش مجددا في سوريا".