تأكيد أمريكي: لا نخطط لفتح سفارتنا في دمشق

وقالت الخارجية في بيان، "هيئة تحرير الشام تستخدم الكلمات الصحيحة، لكن سنحكم عليها من أفعالها".

وأضافت "الوزير انتوني بلينكن يواصل اتصالاته مع نظرائه في المنطقة لمناقشة انتقال السلطة في سوريا"، معتبرة أن "العملية الانتقالية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم دون تأثير من الخارج".

وتابع بيان الخارجية "سنناقش مع عملياتهم في ولا نريد أي معوقات للعملية الانتقالية هناك"، مضيفا "لا نعتقد أن نقصا في الأسلحة والذخائر هو المشكلة التي تواجه السوريين الآن".

وشددت الخارجية الأمريكية أن "من يتحكمون بسوريا الآن مسؤولون عن تأمين أي أسلحة كيميائية بقيت وتسهيل الإشراف الدولي عليها"، موضحة "لا نخطط الآن لفتح سفارتنا في دمشق وأوضحنا للقيادة الجديدة أن هناك خطوات مطلوبة لذلك".