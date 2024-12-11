أول نداء من الحكومة الانتقالية للسوريين المقيمين في الخارج

وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال البشير "أناشد كل السوريين في الخارج: الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها. عودوا"، مشددا على أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة، بحسب فرانس برس.وقالت الحكومة الانتقالية اليوم الأربعاء، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع الخدمات الأساسية.وأضافت أن النازحين بدؤوا بالعودة من المخيمات على الحدود مع إلى .