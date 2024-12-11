بابا الفاتيكان يوجه رسالة للقيادة الجديدة في سوريا

وخلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان قال البابا: "آمل أن يجدوا حلولا سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في على نحو ودون صراعات أو انقسامات أخرى".وفي أول تصريحات علنية للبابا بشأن منذ انتهاء حكم بشار الأسد، دعا أيضا الجماعات المتنوعة في البلاد إلى "السير معا بود واحترام متبادل من أجل خير الأمة".وكثيرا ما يتطرق البابا فرنسيس إلى الصراعات العالمية، ويشدد على أهمية التهدئة.وكان البابا قد ندد بالخسائر البشرية الناجمة عن الصراع السوري في مناسبات مختلفة على مر السنين. ففي 2016، اتخذ خطوة غير معتادة بجعل سفير الفاتيكان لدى كاردينالا، وهي أعلى رتبة في الكنيسة.