خلال 2023.. قائمة الدول الأعلى بمعدل المواليد في الساعة الواحدة

وكان للدول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم مساهمة كبيرة في هذه الإحصائية وفي النمو السكاني الإجمالي وفق ما ذكر موقع "فيجوال كابيتالست"، لكنت القائمة تضمنت أيضا كبار القوى العظمى اقتصاديا في العالم.وذكر الموقع أن البيانات ضمن هذه الإحصائية تأتي استنادا لمؤشرات تقريبية عن الأمم جمعتها لمعدلات المواليد لكل خلال عام 2023.وفيما يلي، قائمة للدول التي شهدت أعلى معدل للمواليد في الساعة الواحدة خلال عام 2023 :الهندفي الصدارة، جاءت الهند التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 23,219,489 بشكل إجمالي، هذا الحجم من المواليد، شمل ولادة 2,651 طفلا كل ساعة وفق تقديرات الأمم .في الترتيب الثاني، جاءت الصين، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 8,899,881 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 1,016 طفلا كل ساعة.نيجيريافي الترتيب الثالث، جاءت نيجيريا، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023 لـ 7,509,758 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 857 طفلا كل ساعة.باكستانفي الترتيب الرابع، جاءت باكيستان، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 6,882,058 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 786 طفلا كل ساعة.إندونيسيافي الترتيب الخامس، جاءت إندونيسيا، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 4,482,359 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 512 طفلا كل ساعة.الكونغو الديمقراطيةفي الترتيب السادس، جاءت الكونغو الديمقراطية، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 4,369,683 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 499 طفلا كل ساعة.إثيوبيافي الترتيب السابع، جاءت إثيوبيا، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 4,105,685 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 469 طفلا كل ساعة.الولايات الأمريكيةمن بعدها في المركز الثامن، جاءت الولايات الأمريكية، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 3,657,476 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 418 طفل كل ساعة.بنغلاديشمن بعدها في المركز التاسع، جاءت بنغلاديش، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 3,489,953 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 398 طفلا كل ساعة.البرازيلمن بعدها في المركز العاشر، جاءت البرازيل، التي وصل عدد المواليد بها خلال عام 2023، لـ 2,601,670 بشكل إجمالي، بمعدل ولادة 297 طفلا كل ساعة.