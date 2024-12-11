3 أيام في قاع بئر.. قصة شاب يصارع شبح الأساطير

لم تتضح الظروف التي دفعت ليو إلى التواجد في غابة على الحدود بين وميانمار، لكنه تعرض للسقوط المفاجئ في بئر مهجورة.أسفر الحادث عن إصابته بكسر في الرسغ وارتجاج في المخ، مما جعله عاجزًا عن الخروج بمفرده. في البداية، أطلق ليو صرخات قوية، لكنه سرعان ما أدرك أن الصراخ المستمر قد يستنفد طاقته ويقلل فرص بقائه على قيد الحياة.المفارقة أن صرخات ليو لم تمر دون أن تُسمع. سمع القرويون القريبون الأصوات القادمة من الغابة، لكنهم اعتقدوا أنها صادرة عن شبح يبكي، ما دفعهم للابتعاد عن المنطقة خوفًا من التعرض للأذى. وظل ليو محاصرًا في قاع البئر، يكافح الجوع والعطش في عزلة مطلقة.لحسن الحظ، قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن الأصوات الغريبة للشرطة. استجابت السلطات بسرعة، وخلال تفتيش المنطقة عثرت على البئر المهجورة حيث علق ليو.استغرقت عملية الإنقاذ نحو 30 دقيقة، لكنها كانت كافية لإنقاذ الشاب المنهك. عند إخراجه، ظهر ليو بجسد هزيل يعكس المعاناة التي عاشها على مدار ثلاثة أيام دون طعام أو ماء.صرّحت الشرطة المحلية بأن الحادثة تبرز مخاطر الآبار المهجورة وأهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة المبنية على الخرافات. بينما أوضحت أن ليو كان محظوظًا بالنجاة، دعت إلى اتخاذ تدابير لتأمين الآبار المهجورة وتوعية المجتمعات بمخاطر مثل هذه الحالات.