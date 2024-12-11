"إسرائيل" تكشف سبب الضربات في سوريا

وقالت متحدثة باسم الإسرائيلي، الأربعاء، "لا نسعى للتدخل في الشأن السوري ولسنا طرفا في التطورات الأخيرة".وأضافت "استهدفنا خلال 48 ساعة مخازن الأسلحة الاستراتيجية التابعة لنظام الأسد".وتابعت "هدفنا هو حماية مواطني ومنع وصول الأسلحة لفصائل تهدد أمننا".وأعلن الإسرائيلي، الثلاثاء، شنّ نحو 480 ضربة خلال 48 ساعة على أهداف استراتيجية في سوريا، بعد أيام على الإطاحة بحكم .