داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق

نيوز – دولي

في تطور يربك السوري الجديد، عاد تنظيم ليؤكد وجوده القوي في بتنفيذه إعدامًا جماعيًّا لـ54 جنديًّا سوريًّا.

هذا الحدث أثار تساؤلات حول مدى قدرة التنظيم على استعادة قوته وتأثيره، وفتح الباب أمام سيناريوهات مقلقة حول مستقبل والمنطقة.

ففي بادية حمص بالقرب من منطقة السخنة كانت مجموعة من الجنود قد فرّت من الخدمة في أثناء انهيار النظام، لكن قوات كانت لهم بالمرصاد، إعدامٌ ميداني لـ54 جنديًّا حمل في طياته ملامح مرحلة حساسة تمر بها .

ويؤكد الخبراء أن "داعش استغل الفراغ الأمني والسياسي الناتج عن الصراع في وعن التحولات الأخيرة في لتعزيز وجوده وتنفيذ عمليات نوعية، فبعد سنوات من القتال لا تزال البادية السورية وغيرها من المناطق تشكل ملاذًا آمنًا للتنظيم".

فيما اكد محللون ان "التنظيم يسعى بقوة للعودة إلى الواجهة، والتغيرات المتسارعة في تمثل تربة خصبة لداعش كي ينمو ويعمل، ما يهدد استقرار المنطقة بأكملها".

فسيطرة هيئة تحرير الشام تُشكل دافعًا للتنظيمات المتطرفة للظهور، ومحاولة حجز مكان لها في المتغير، والتحولات الراهنة في مراكز القوى.

وفي السياق ذات،ه هناك من يرى أن غياب وجود جيش قوي يوفر مساحة لتحركات التنظيم الذي لا يعمل من منطلق قوته الذاتية فحسب، بل بدعم من جهات دولية قد تكون لها مصلحة في إعادة خلط الأوراق داخل إن لم تكن تصب في مصلحتها.

خمس سنوات مضت على إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة القضاء على وما زالت فلول التنظيم تتحرك من حين لآخر، المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق تنفيذ خلايا التنظيم 27 عملية خلال شهر تشرين الثاني الماضي توزعت بين مناطق سيطرة "قسد" والجيش السوري.