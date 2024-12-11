أبو حفص يأمر باستقطاب مقاتلين أجانب إلى سوريا.. ماذا يحصل؟

نيوز – دولي

أمر ما يسمّى بـ"خليفة" تنظيم داعش، أبو حفص، "الهجرة" التابع للتنظيم بتنشيط عملياته لاستقطاب المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وفق معلومات استخبارية.

وتوقع مصدر استخباري، أن "يعود تنظيم للساحة السورية بقوة، خاصة إذا لم تتم محاربته من قبل فصائل المعارضة، وهيئة تحرير الشام بالتحديد".

ولفت إلى أن "عناصر التنظيم أصبحوا يظهرون علنًا في البادية السورية، وقرب حمص على وجه الخصوص".

وأوضح المصدر، أن "المعلومات الاستخبارية المتوافرة تشير إلى أن أوامر صدرت عما يسمّى (الخليفة) الذي يتزعم التنظيم، والمكنى أبو حفص الهاشمي، تحث ما يسمى (مكتب الهجرة)، الذي يشرف على تجنيد المقاتلين الأجانب بتفعيل عمله مرة أخرى، وتكثيف اتصالاته لاستقطاب عناصر جدد، وتسهيل مهمة دخولهم إلى سوريا".

وبين أن "التنظيم يريد العودة لعمله مرة أخرى عبر زيادة قدراته البشرية، مستغلًا انهيار النظام السوري، والانفلات في الساحة السورية خلال المرحلة الحالية".

وأشار إلى أن "التنظيم كان تمكن من استقطاب آلاف المقاتلين الأجانب والعرب عبر سلسلة اتصالات منظمة، كان يجريها عبر شبكات الإنترنت بعد العام 2012، ويساهم بتسهيل دخولهم إلى الداخل السوري عبر تركيا بشكل خاص، والزج بهم في معارك العراق وسوريا".