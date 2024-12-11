ما خلف الكواليس.. رسالة "واتساب" الأخيرة التي حذرت حكومة الأسد

نيوز – دولي

أظهرت وثائق جديدة "رسالة تحذير" من إلى حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، بشأن تواجد في المنطقة ومساعيها لتهريب الأسلحة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

التي، بحسب التقرير، كانت موجهة إلى رئيس القومي السوري، تم تمييزها على أنها رسالة من "عميل إسرائيلي يدعى موسى".

وذكر التقرير أن رسالة "العميل الإسرائيلي" وصلت إلى المسؤول السوري عبر تطبيق "واتساب".

كما ورد أن الوثائق تتضمن تحذيرات إسرائيلية للرئيس السوري السابق، لإثنائه عن السماح بنقل الأسلحة إلى من داخل الأراضي السورية.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، تتضمن الاتصالات رسائل بشأن الضربات الإسرائيلية في في 2023 ردا على حقيقة أن النظام سمح بإطلاق أسلحة إيرانية من أراضيه على .

وتحذر وفقا لـ"جيروسالم بوست"، النظام السوري من أن تحاول استغلال المساعدات التي قدمتها عقب زلزال شباط 2023، لنقل الأسلحة عبر المطارات السورية.

وتوضح الوثيقة أن هذا هو السبب وراء مهاجمة لمطار النيرب العسكري في منطقة حلب.

وجاء في رسالة "موسى" إلى الحكومة السورية السابقة: "الإيرانيون يستغلون الكارثة المأساوية التي تعرضتم لها أعقاب الزلزال الذي وقع عندكم لصالح نقل الأسلحة من خلال طائرات".

وتابعت الرسالة: "التواجد الإيراني في المطارات واستخدامها من قبلهم هي بعض الأسباب التي تدفعنا إلى شن هجمات على أراضيكم، وأنتم الذين تدفعون الثمن الباهظ".

ورحل إلى روسيا، في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، بعد أيام من بدء هجوم مباغت وسريع انتقل من مدينة إلى أخرى بسلاسة ومن دون قتال تقريبا.