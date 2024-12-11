"بلا دولارات".. رئيس الوزراء السوري الانتقالي: الوضع المالي بالبلاد في بالغ السوء

نيوز – دولي

كشف الانتقالي الجديد في سوريا محمد البشير، لصحيفة كورييري ديلا الإيطالية، أن خزائن لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية، التي تعادل قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الأمريكي.

وأضاف أن "البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات".

ووصف البشري الوضع المالي للبلاد ببالغ السوء".

البشير، الذي قاد سابقًا حكومة إنقاذ في شمال غرب سوريا، تولى المنصب بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة على دمشق استغرق 12 يومًا وأسفر عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وستكون إعادة سوريا تحديًا ضخمًا بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتدمير مدن بأكملها، بينما لا يزال ملايين اللاجئين يعيشون في مخيمات بعد واحدة من موجات النزوح في العصر .

وسوريا لا تزال خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بالإضافة إلى تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية.

ورغم محاولات الهيئة تخفيف المخاوف بشأن ماضيها، إلا أنها لا تزال مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول أخرى.

ودعت أطراف دولية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، معربين عن أملهم في أن تؤدي تحركات السلطات الجديدة إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة خلال عهد الأسد.