واشنطن تكشف: روسيا قد تستهدف أوكرانيا بسلاح جديد

قال أمريكي، الأربعاء، إن قد تستهدف أوكرانيا قريبا بصاروخ "أوريشنيك"، وهو سلاح جديد استخدمته للمرة الأولى لتنفيذ ضربة الشهر الماضي.

ولفت المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أشارت إلى نيتها إطلاق صاروخ أوريشنيك تجريبي آخر على أوكرانيا، على الأرجح في الأيام المقبلة".

وأضاف: "لكن هذا الصاروخ لن يغير قواعد اللعبة في المعركة، بل هو محاولة لترهيب أوكرانيا وحلفائها. ومن غير المرجح أن يغير صاروخ أوريشنيك، برأسه الأصغر وكمياته المحدودة، مسار الحرب".



كذلك، قلل أميركي ثان من التأثير المحتمل للصاروخ، قائلا إن لديها إمدادات محدودة منه. وقال: "تريد استخدام هذا السلاح لترهيب أوكرانيا وأنصارها، لكن الواقع هو أن لا تمتلك على الأرجح سوى حفنة من هذه الصواريخ التجريبية".



وكشف الرئيس بوتين عن السلاح القادر على حمل رؤوس نووية الشهر الماضي بعد استخدامه لضرب دنيبرو أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد التوتر في النزاع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات.



وقادت الولايات المتحدة جهود دعم أوكرانيا، وشكلت بسرعة تحالفا لدعم كييف بعدما غزتها في عام 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.



