بعد سقوط الأسد.. حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته

أصدرت القيادة لحزب البعث في سوريا، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر.



وجاء في بيان مذيّل بتوقيع العام المساعد للحزب الحديد: "بعد الاطلاع والتداول والمتابعة لكافة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ولضرورات المصلحة الوطنية قررت القيادة ما يلي "تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله ومحاوره حتى إشعار آخر".

كما قررت "إنهاء تفريغ كافة الرفاق المفرغين كليا أو جزئيا، وإعادة كافة الرفاق المعارين والمندبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الأصلية وأن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملوا بها أصلا".

كذلك "تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة تابع لوزارة الداخلية و تحرير ضبط رسمي بذلك".

وقررت ايضا "توضع كافة أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل ويودع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفها وفق القانون من الحكومة الحالية".