البنتاغون ترحب بتصريحات "الجولاني" حول تأمين الأسلحة الكيميائية

اعربت الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، عن ترحيبها بتصريحات القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع "الجولاني" حول تأمين الأسلحة الكيميائية.



وقات البنتاغون، إن "سوريا الآمنة والمستقرة تصب في أمننا القومي".

وأضافت أن "وزير الدفاع بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي تطبيق وقف إطلاق في لبنان"، الى أن "لويد أوستن شدد لوزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية التشاور الوثيق بشأن سوريا".

ولفتت "نواصل العمل مع قوات الديمقراطية لمحاربة تنظيم ونعمل من خلال للحيلولة دون وقوع الأسلحة الكيميائية في في أيدي أطراف سيئة"، مضيفة "نرحب بتصريحات أحمد الشرع (الجولاني) حول تأمين الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وتابعت "لدينا وسائل لنقل الرسائل لهيئة تحرير الشام عبر قنوات خلفية وأولويتنا حماية قواتنا ودحر تنظيم داعش"، موضحة "تقييمنا هو أن قوات الديمقراطية لم تعد ناشطة في منطقة منبج في سوريا".

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الإدارة تعمل مع منظمات دولية لتأمين مواقع الأسلحة الكيميائية المحتملة.