"داعش" يتبنى هجوما قتل فيه وزير بحركة طالبان

تبنى تنظيم "داعش"، الأربعاء، هجوما في كابول قتل فيه وزير من .

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن تفجير انتحاري بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابول، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وكانت قد حمّلت تنظيم "داعش" مسؤولية "الهجوم الجبان" الذي أفاد مصدر حكومي بأنه بحياة الوزير حقاني مع عدد من معاونيه.

وأسفر انفجار وقع بمقر وزارة اللاجئين بأفغانستان في كابول عن مقتل الوزير المكلف بالقطاع حقاني اليوم الأربعاء.