"مخالف للشرع".. في هذه الدولة الاحتفال برأس السنة ممنوع

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحقق فوزا مثيرا على دورتموند بدوري الأبطال
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509354-638695966161748468.jpeg
"مخالف للشرع".. في هذه الدولة الاحتفال برأس السنة ممنوع
دوليات
2024-12-12 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,424 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
حذّرت سلطات شرق ليبيا، المواطنين من الاحتفال بأعياد رأس السنة، وبدأت
حملة
لمصادرة المنتجات الخاصة بتلك الاحتفالات، بحجة أنه “مخالف للشرع”، في قرار أثار ردود فعل واسعة.
وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد
حملة
تفتيش على المحلات التجارية.
ثم حذر في بيان، أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك مخالفة واضحة للشريعة.
كما شدد على أن أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة وتصادر منتجاته فورا.
ما أثار ردود فعل مختلفة
على
مواقع
التواصل الاجتماعي، بين من أيّد الحظر ومن عبر عن استيائه من التدخل في الحريات الشخصية للأفراد، خاصة أن ليبيا فيها جالية من جنسيات مختلفة ويحق لهم الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.
كذلك دعا الأجهزة الأمنية لمضاعفة الجهود والتركيز على مراقبة مسالك توزيع المخدرات والممنوعات عوض المفاخرة بمصادرة
ألعاب
وأدوات زينة ومنتجات احتفالية.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، قد أثار بدوره موجة من الجدل بين الليبيين حين دعا الشهر الماضي إلى إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى
مواقع
التواصل الاجتماعي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
راس السنة مخالف للشرع
الاحتفال برأس السنة ممنوع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل ستسلم روسيا الأسد للمحاكمة.. موسكو تحسم الجدل
دوليات
30.62%
15:01 | 2024-12-10
هل ستسلم روسيا الأسد للمحاكمة.. موسكو تحسم الجدل
15:01 | 2024-12-10
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
دوليات
26.61%
11:31 | 2024-12-11
داعش يرتكب مجزرة مروعة في قلب دمشق
11:31 | 2024-12-11
كاساس يعلن قائمته النهائية لخليجي 26
رياضة
21.47%
11:43 | 2024-12-10
كاساس يعلن قائمته النهائية لخليجي 26
11:43 | 2024-12-10
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
دوليات
21.3%
11:43 | 2024-12-11
في سوريا.. عطلة يومان أسبوعيا
11:43 | 2024-12-11
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 11-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-11
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 11-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-11
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
استديو Noon
موضوع التغافل 11-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-11
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 11-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-11
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 11-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-11
اخترنا لك
انضمام أيرلندا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
08:52 | 2024-12-12
تمثال في مقبرة "كليوباترا" يكشف وجهها الحقيقي.. ملامح جميلة!
08:46 | 2024-12-12
غارات إسرائيلية جديدة على دمشق
08:28 | 2024-12-12
الحكومة الانتقالية السورية تعلق العمل بالدستور والبرلمان لمدة ثلاثة أشهر
07:40 | 2024-12-12
مقابلة صحفية تنهي الجدل بشأن هوية الأمريكي الذي عثر عليه في سوريا (فيديو)
06:55 | 2024-12-12
العثور على صحفي أمريكي معتقل في سوريا.. هل هو أوستن تايس؟ (فيديو)
05:17 | 2024-12-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.