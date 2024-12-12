"مخالف للشرع".. في هذه الدولة الاحتفال برأس السنة ممنوع

وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد تفتيش على المحلات التجارية.ثم حذر في بيان، أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك مخالفة واضحة للشريعة.كما شدد على أن أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة وتصادر منتجاته فورا.ما أثار ردود فعل مختلفة التواصل الاجتماعي، بين من أيّد الحظر ومن عبر عن استيائه من التدخل في الحريات الشخصية للأفراد، خاصة أن ليبيا فيها جالية من جنسيات مختلفة ويحق لهم الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.كذلك دعا الأجهزة الأمنية لمضاعفة الجهود والتركيز على مراقبة مسالك توزيع المخدرات والممنوعات عوض المفاخرة بمصادرة وأدوات زينة ومنتجات احتفالية.وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، قد أثار بدوره موجة من الجدل بين الليبيين حين دعا الشهر الماضي إلى إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى التواصل الاجتماعي.