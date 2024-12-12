الحكومة الانتقالية السورية تعلق العمل بالدستور والبرلمان لمدة ثلاثة أشهر

وقال المتحدث باسم السياسية السورية عبيدة أرناؤوط لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر".فيما قال محمد البشير في تصريح إلى جريدة "كورييري دي لا الإيطالية"، أمس الأربعاء: "سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سورية"، دعا السوريين المغتربين إلى العودة "لإعادة بناء" البلاد المتنوعة اثنيا ودينيا.في نهاية هجوم خاطف استمر 11 يوما، أطاح من فصائل المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد الرئيس بشار الأسد الذي فر إلى روسيا. وبينما تشعر دول ومنظمات عديدة بالقلق بشأن طريقة تعامل السلطة الجديدة مع الأقليات في سورية، يسعى محمد البشير لطمأنتها.