انضمام أيرلندا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ووجهت أيرلندا عبر وزارة خارجيتها، رسالة إلى "العدل العليا"، التي يقع مقرها في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، تضمنت الطلب الأيرلندي بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.وطالبت الخارجية الأيرلندية من بتوسيع تعريف مصطلح "الإبادة الجماعية" من أجل إدانة إسرائيل، وفقًا لما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.وأبلغت أيرلندا أن "مشاركتها في القضية ستأتي مع شرط توسيع نطاق تعريف "الإبادة الجماعية"، معربة عن "قلقها" من أن التعريف الضيق لفعل الإبادة الجماعية يسمح بخلق ثقافة للإفلات من العقاب".وطلبت أيرلندا من في لاهاي "التخلي عن التعريف القانوني لفعل الإبادة الجماعية كما ينص عليه الدولي، ودعت إلى توسيع التعريف بشكل كبير من أجل إدانة إسرائيل".وجاء في أن "هناك عقابًا جماعيًا للفلسطينيين يجري في غزة، ويتم تنفيذه عمدًا من خلال النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة، وهو النشاط الذي أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وترك الملايين بلا مأوى".وفي الـ25 من شهر أيلول الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية لضمان محاسبتها على جرائمها.وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في الـ29 من شهر كانون الأول من عام 2023، قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.واستندت جنوب أفريقيا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم.كما استندت إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية، لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب أفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء".وكانت قد حددت الـ28 من شهر تموز من عام 2025 موعدا نهائيا لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة حيال القضية.