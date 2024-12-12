يقرع جرس بورصة نيويورك.. ترامب شخصية العام على غلاف "تايم" الامريكية

ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة على خططه، توجه ترامب إلى نيويورك بالتزامن مع أنه شخصية العام لمجلة تايم.ووفقا لتقرير أسوشيتد برس فسيكون هذا الحدث لحظة بارزة لترامب، وهو من مواليد نيويورك، الذي طالما اعتبر سوق الأسهم مقياسا للشعبية العامة، واحتفظ بإعجاب خاص بالرموز التي تشير إلى نجاحه في عالم الأعمال بنيويورك وظهوره على أغلفة المجلات، خاصة "تايم".وتم اختيار ترامب كشخصية العام للمجلة في عام 2016 عندما تم انتخابه رئيساً لأول مرة، وكان بالفعل ضمن القائمة النهائية لهذا العام بجانب شخصيات بارزة مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس، وإيلون ماسك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكيت، ويلز.ورفضت مجلة "تايم" تأكيد اختيار ترامب قبل الإعلان الرسمي صباح بالتوقيت المحلي، حيث قال متحدث باسم المجلة "لا تعلق المجلة على اختيارها السنوي لشخصية العام قبل النشر".وقرع الجرس يمثل رمزا قويا للرأسمالية الأمريكية وفرصة تصوير رائعة في نيويورك، وعلى الرغم من سنواته كرجل أعمال في نيويورك لم يسبق لترامب أن قام بهذه الخطوة.وترامب، الذي عاش معظم حياته في نيويورك، انتقل للإقامة بشكل دائم في فلوريدا بعد انتهاء فترة رئاسته، وعلى الرغم من أنه كان شخصية رمزية لنيويورك لفترة طويلة فقد تراجعت تفاعلاته في خلال السنوات الأخيرة.ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب، الجمهوري، سيلتقي عمدة نيويورك الديمقراطي إريك آدامز، الذي أصبح أكثر وداً لترامب ولم يستبعد تغيير حزبه السياسي، وقد اتُهم آدامز بارتكاب جرائم فساد فيدرالية وبيع النفوذ لمواطنين أجانب، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.قرع الأجراسوتدعو البورصة بانتظام المشاهير وقادة الأعمال للمشاركة في حفل افتتاح وإغلاق التداول، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى قرعت زوجته ميلانيا ترامب الجرس للترويج لمبادرتها "كن الأفضل" بشأن رفاهية الأطفال.وفي العام الماضي قرعت الرئيسة التنفيذية لمجلة تايم جيسيكا سيبيلي جرس الافتتاح للكشف عن شخصية عام 2023 للمجلة: تايلور سويفت.بعد انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5% لأفضل يوم له منذ ما يقرب من عامين، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1508 نقاط، أو 3.6%، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3%، وتجاوزت المؤشرات الثلاثة الأرقام القياسية التي سجلتها في الأسابيع الأخيرة.