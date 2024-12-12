تمثل مصالح أمريكا في دمشق.. دولة أوروبية جديدة تفتح سفارتها في سوريا

وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، بعد اجتماع مع الرئيس بيتر بافيل ورئيس الوزراء بيتر فيالا في براغ اليوم الخميس، إن "الحكومة تريد وجود دبلوماسيين على الأرض، ولكن بالطبع لا يمكننا المخاطرة بحياة أبناء شعبنا".يشار إلى أن التشيك لم تقم إلا مؤخرا، بإجلاء موظفيها الدبلوماسيين من دمشق إلى لبنان، حيث يقيمون حاليا.وتمثل التشيك مصالح الولايات في فيما يتعلق بالشؤون القنصلية منذ عام 2012، عندما تم إغلاق السفارة الأمريكية، فيما أعلنت الأمريكية في وقت سابق، أن واشنطن لا تخطط لفتح سفارتها في السورية دمشق.وحذر التشيكي بيتر فيالا من أنه "لا يمكن بعد القول ما إذا كانت التطورات المستقبلية في ستشكل تهديدا أم أنها ستشكل فرصة".وأضاف: "في حين أنه من المهم الآن عدم وجود موجة هجرة كبرى جديدة من سوريا، إلا أن هناك دلائل على أن بعض اللاجئين السوريين يريدون الآن العودة إلى بلادهم".هذا وأعربت إدارة السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، عن امتنانها للدول التي أعلنت عن استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في السورية دمشق.