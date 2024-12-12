دفعة جديدة.. الكويت تسحب جنسيتها من 3043 شخصا

قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 3043 شخصا خلال اجتماع لها لمتابعة ملف تحقيق الجنسية في البلاد.

وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً الخميس، برئاسة النائب لرئيس ووزير الداخلية فهد اليوسف العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من 2863 شخصا وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية، وينتمون إلى (54 مختلفة).



كما وقررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية من 164 شخصا وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لـسنة 1959م وتـعديلاتـه غـش وأقوال كـاذبـة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معـهم بطريق التبـعية.



وسحبت اللجنة الجنسية الكويتية من 16 شخصا وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية من الحاصلين عليها وذلك وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية.



وبدأت السلطات الكويتية إسقاط الجنسية في شهر آذار 2024 عندما خصصت خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية، من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية".



