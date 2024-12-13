تحطم طائرة على طريق سريع

نيوز – دولي

تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع في ويستشستر بولاية نيويورك مساء أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد من بين شخصين كانا على متنها وإصابة الآخر.

وأدى الحادث إلى إغلاق المرور على الطريق السريع رقم 684 في هاريسون، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرق مانهاتن، في حوالي الساعة السابعة مساء.

وشوهدت الطائرة البيضاء المتضررة متوقفة بجوار حاجز وسط الطريق، مع وجود سيارات الإسعاف التي أغلقت جميع مسارات المرور.

وأبلغت طائرة TECNAM P2008، التي أقلعت من بولاية نيوجيرسي، عن مشكلات في المحرك قبل تحطمها.

وكانت على ارتفاع 3150 قدما قبل أن تسقط.

وتقوم الفيدرالية (FAA) ومجلس سلامة الوطني (NTSB) بالتحقيق في الحادث.