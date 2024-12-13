الإطاحة بقيادي في نظام الأسد حاول خداع واشنطن

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن عثمان الشيخ، كان مديرا لسجن العدرا سيء السمعة بين عامي 2005 و2008، وكان محافظا لدير الزور عام 2011.ويتهم الأمريكي الشيخ، البالغ من العمر 72 عاما بإرسال سجناء إلى جناح خاص في هذا السجن حيث علِّقوا في السقف وضُربوا في الوقت نفسه، أو ربِطوا على "الكرسي الألماني" وهي أداة تعذيب تؤدي إلى تمزيق أطراف السجين.وبعد وصوله إلى الولايات عام 2020 تقدم للحصول على الجنسية الأميركية عام 2023، وقد أوقِف ووجه إليه الاتهام في لوس أنجلس في يوليو 2024 لكذبه على السلطات الأميركية بشأن ماضيه من أجل الحصول على تصريح إقامة.وقالت المسؤولة في وزارة العدل الأميركية نيكول أرجنتييري في بيان، إن مدير السجن السابق "متهم بتعذيب معارضين سياسيين وسجناء آخرين بهدف ردع معارضة نظام بشار الأسد"، بحسب سكاي نيوز.