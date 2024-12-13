ترامب يدرس توجيه ضربة جديدة لإيران

نيوز – دولي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لوقف البرنامج النووي الإيراني.

ونشرت الصحيفة تقرير لها أن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات المتاحة لمنع من بناء سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات وقائية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تكسر السياسة القديمة المتمثلة في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات".

وأضافت أن "خيار توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية يخضع لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريق ترامب الانتقالي، الذين يدرسون بعناية سقوط بشار في سوريا، ومستقبل القوات الأمريكية في المنطقة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الانتقالي قولهم، إن "ضعف موقف الإقليمي والكشف الأخير عن العمل النووي المزدهر لطهران قد أشعل المناقشات الداخلية الحساسة، ومع ذلك تبقى كل المداولات بشأن هذه القضية في مراحلها المبكرة".

وتابعت أن "مستشاري الرئيس المنتخب يخشون أن لا تكون الضغوط الاقتصادية كافية لاحتواء طهران، ويدرسون العمل العسكري".

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين حول التفاصيل قولهما إن "ترامب أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا أنه قلق من أن التي ستنخرط في نووي في عهده".