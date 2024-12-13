إسرائيل تحذر اللبنانيين من العودة إلى 62 قرية

ووجه المتحدث باسم الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رسالة إلى سكان جنوب لبنان، قال فيها إنه "حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط ومحيطها".

#عاجل ‼️ تذكير جديد إلى سكان جنوب انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط ومحيطها

🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر

🔸وكذلك يرجى… pic.twitter.com/8iX0PA7xkP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2024

وأكد في مقطع فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه يحظر على سكان "في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم حتى إشعار آخر"، مؤكدًا أن كل من ينتقل جنوب الخط، الذي حدده الإسرائيلي "يعرض نفسه للخطر".وذكر أدرعي أن المحظور العودة إليها هي: الضهيرة، والطيبة، والطيري، والناقورة، وأبو شاش، وابل السقي، والبياضة، والجبين، والخريبة، والخيام، وخربة، ومطمورة، والماري، والعديسة، والقليعة، وام توته، وصليب، وارنون، وبنت جبيل، وبيت ليف.كما تشمل قرى بليدا، وبني حيان، والبستان، وعين عرب مرجعيون، ودبين، ودبعال، ودير ميماس، ودير سريان، وحولا، وحلتا، وحانين، وطير حرفا، ويحمر، ويارون، ويارين، وكفر حمام، وكفر كلا، وكفر شوبا، والزلوطية، ومحيبيب.وتتضمن أيضا قرى ميس الجبل، وميسات، ومرجعيون، ومروحين، ومارون الراس، ومركبا، وعدشيت القصير، وعين ابل، وعيناتا، وعيتا الشعب، وعيترون، وعلما الشعب، وعرب اللويزة، والقوزح، ورب ثلاثين، ورامية، ورميش، وراشيا الفخار، وشبعا، وشيحين، وشمع، وطلوسة.وحتى الـ11 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، ارتكب الإسرائيلي، 9 خروقات لوقف إطلاق النار مع ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، أسفرت عن قتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح.وبذلك يرتفع عدد خروقات لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 14 يومًا إلى 204 خروقات، موقعة إجمالا 28 قتيلًا و30 جريحًا، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" استنادًا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.