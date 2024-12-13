إسرائيل تحذر اللبنانيين من العودة إلى 62 قرية

#عاجل ‼️ تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر
🔸وكذلك يرجى… pic.twitter.com/8iX0PA7xkP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2024
#عاجل ‼️ تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
🔸جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر
🔸وكذلك يرجى… pic.twitter.com/8iX0PA7xkP