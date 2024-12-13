فرنسا.. ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

وبعد اختياره رئيسا للوزراء، يواجه ماكرون تحديا آخر حاليا، وهو الحصول على دعم برلماني يكفي لإقرار موزانة 2025.واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتًا من أصل 574.وبدأت تفاصيل الأزمة في التصاعد قبل نحو 10 أيام، عندما أدرك ميشيل بارنييه أن رئيسة اليمين المتطرف، ماريان لوبان، قررت دعم حجب الثقة بغض النظر عن مصدره، متجاهلة التنازلات الحكومية بشأن تسعير وخفض تعويضات الأدوية.هذا الموقف يعد تصعيدًا واضحًا ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه أزمة سياسية معقدة قد تُلقي بظلالها على مستقبله في الإليزيه.