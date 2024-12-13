غزة.. 138 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الصهيونية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و98 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة .