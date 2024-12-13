الاتحاد الاوروبي: جسر جوي لمساعدة سوريا إنسانياً

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "إن انهيار نظام يمنح أملًا جديدًا للشعب السوري. لكن هذه اللحظة من التغيير تنطوي أيضًا على مخاطر وتجلب المصاعب"، بحسب ما أوردت "رويترز".وقال الاتحاد الاوروبي إنه "موَّل رحلات لنقل ما مجموعه 50 طنًا من الإمدادات من مخازن الاتحاد الأوروبي في دبي إلى أضنة التركية لتوزيعها في في الأيام المقبلة".إضافة إلى ذلك، "ستُرسَل 46 طنًا من الإمدادات لدعم والتعليم والمأوى من الدنمارك إلى أضنة".