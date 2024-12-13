النمسا تقدم مكافأة لتشجيع السوريين على العودة لديارهم

وقالت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون، الجمعة، إنها تعرض على اللاجئين السوريين “مكافأة عودة” تبلغ ألف يورو، أو قرابة ألف دولار، للعودة إلى وطنهم، بعد سقوط بشار .وكان المستشار المحافظ كارل نيهامر قد تفاعل سريعا مع الإطاحة بالأسد يوم الأحد، قائلا في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سيجري إعادة تقييمه للسماح بترحيل اللاجئين السوريين.ولا يمكن ترحيل الأشخاص ضد إرادتهم إلا بعد أن يتضح الاتجاه الذي تسلكه .وتعلن الحكومة النمساوية حاليا أنها ستركز على عمليات الترحيل الطوعية.كما أوقفت معالجة طلبات التي تقدم بها السوريون، مثلما فعلت أكثر من 12 أوروبية.