الصحة العالمية محذرة: السوريون امام ازمة صحية

نيوز – دولي

حذرت منظمة العالمية، من تفاقم الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى أن الاحتياجات كبيرة ومتزايدة، لاسيما مع النازحين إلى ديارهم وزيادة الطلب على الخدمات الغذائية والصحية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة العالمية مارغريت هاريس، في تصريحات صحفية: "نحصل على 21% فقط من احتياجاتنا في سوريا و58% من المستشفيات معطلة بسبب محدودية الموارد"، موضحة أن "النظام الصحي في سوريا غير قادر على تلبية الاحتياجات للسكان وهناك الآلاف من النازحين عادوا من المجاورة إلى سوريا".

وحول المفوضية الأوروبية زيادة الدعم الإنساني الى سوريا وتدشين جسر جوي، أوضحت هاريس، أنه "في الوقت الراهن ما زال هناك الكثير من الاحتياجات ونحن بحاجة إلى الأفراد والأطقم الطبية لدعم الحالات وإجراء العمليات الطبية الحرجة للمرضى".

وتابعت: "كما أن هناك نقصا حادا في المعدات الطبية ونحتاج إلى زيادة التمويل في هذا البلد"، مطالبة المجتمع الدولي "بالتعاون والتكاتف من أجل إعادة بناء النظم والطبية، وتقديم الأطقم الطبية والخبرات في كثير من المجالات الطبية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي في سوريا وتلبية احتياجات المواطنين".

ولفتت إلى أن "المنظمة لديها فجوة تقدر بـ 98 % في التمويل الطبي"، موضحة ان "القطاع الطبي في جنوبي سوريا له احتياجات كبيرة بسبب زيادة المخاطر وهناك الحاجة لتوفير سيارات إسعاف لمواجهة الظروف الطارئة".

وذكرت انه "من دون دعم تلك المطالب لا يمكن الوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات الطبية العاجلة في الجنوب السوري".

وعن الأوضاع الأمنية وعودة النازحين لسوريا ودور المنظمة، قالت هاريس، إنه "بالرغم من المخاطر فما زالت الأطقم الطبية تنفذ أعمالها بكل احترافية، وتعمل على ضمان وصول الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين في سوريا".