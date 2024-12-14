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برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد
دوليات
2024-12-14 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,191 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
صوت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، على عزل رئيس البلاد يون سوك يول.
وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته
السومرية
نيوز، ان "برلمان كوريا الجنوبية يصوت بالموافقة على عزل الرئيس بسبب قرار
إعلان
الأحكام العرفية".
وأضافت ان "قرار العزل تمت بأغلبية الأصوات بواقع 204 أصوات مؤيدة لقرار العزل مقابل 85 صوتا رافضاً للقرار".
وتعاني كوريا الجنوبية من أزمة بعد مضي 6 ساعات أعلن خلالها الرئيس، يون سوك يول، فرض قانون الأحكام العرفية لكنه اضطر إلى رفعها وسط إدانة واسعة النطاق.
ويمنح
القانون
العرفي
الجيش
حكماً مؤقتاً أثناء حالة الطوارئ، ويتمتع الرئيس بالقدرة الدستورية على إعلانه.
وفي
دولة
تتمتع بتقاليد معاصرة قوية في حرية التعبير، حظر المرسوم العسكري الذي أصدره يون جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والمسيرات وأعمال الأحزاب السياسية، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ويمكن القبض على الأشخاص الذين انتهكوا المرسوم أو مداهمتهم دون الحاجة إلى أمر قضائي.
ويذكر أن المرسوم صدر في حوالي الساعة 10:30 مساءً، بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، واستمر بضع ساعات فقط، قبل أن يتوافد المشرعون على البرلمان، وشقوا طريقهم أمام الجنود الذين تم نشرهم لإغلاق المبنى.
وفي اجتماع طارئ في وقت متأخر من الليل، صوت الحاضرون بالإجماع على عرقلة المرسوم، وهو تصويت يجب على الرئيس قانونًا أن يطيعه.
وبحلول الساعة 4:30 صباحًا، أعلن يون أنه سيلتزم ويرفع أمر الأحكام العرفية، قائلاً إنه سحب القوات المنتشرة في وقت سابق من الليل.
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