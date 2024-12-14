الحكومة الانتقالية السورية: سنحاسب هذه الفئة قانونياً

نيوز – دولي

أصدرت وزارة الإعلام في سوريا، بيانا يخص الإعلاميين الحربيين في زمن حكم بشار .

وقالت الوزارة في بيان نشر على تطبيق "تلغرام": "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية".

وأكدت وزارة الإعلام أن "المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء السوري".

وكان العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" قد توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".

وقال الشرع في بيان: "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".

وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".

وتعهد بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب السوري"، مؤكدا أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف: "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".