الجيش الإسرائيلي مبررا: هاجمنا منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق في لبنان

نيوز – دولي

أعلن الإسرائيلي، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق في لبنان، وموجهة نحو .

وقال المتحدث باسم الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم السبت: "هاجمت طائرة لسلاح الجو منصات صاروخية معبئة وجاهزة للإطلاق وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية منتهكة تفاهمات وقف إطلاق بين وإسرائيل".

وأضاف: "يبقى جيش الدفاع ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في ومنتشرا في منطقة جنوب ومتحركا ضد كل تهديد ضد ومواطنيها".

وكان الإسرائيلي، أعلن أمس الجمعة، أن قواته عثرت على مخبأ كبير للأسلحة بالقرب من الحدود مع في جنوب .

كما أشار مساء الخميس، إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت مجموعة من مقاتلي "حزب الله" كانوا ينشطون في منطقة جنوب .