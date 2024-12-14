واشنطن تكشف عن "اتصال" مع هيئة تحرير الشام

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، عن "اتصال" مع هيئة تحرير الشام في .

وقال خلال مؤتمر صحافي في العقبة بالأردن، "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا".