أمين عام حزب الله: منعنا إسرائيل من دخول "الشرق الأوسط الجديد" عبر لبنان

وأضاف نعيم قاسم أن إسرائيل تريد التوسع في كل العربية"، مبيناً انه "منعنا إسرائيل من دخول (الشرق الجديد) عبر لبنان".وصرح عام حزب الله اللبناني بأنه من المهم إجراء قراءة معمقة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة.وأشار في كلمته إلى أن حزب الله خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري عبر لكن هذا تفصيل صغير وقد يتبدل مع مرور الزمن ويمكن أن نبحث عن طرق أخرى.وبخصوص الحكم في سوريا، أفاد نعيم قاسم بأن النظام السوري سقط على يد قوى جديدة ولا يمكننا الحكم عليها إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها.وأكد أنهم دعموا لأنها كانت في الموقع المعادي لإسرائيل وساهمت في تعزيز قدرات المقاومة عبر أراضيها للبنان وفلسطين.وتمنى قاسم أن يكون خيار النظام السوري الجديد هو التعاون بين لبنان وسوريا على قدم المساواة وتبادل الإمكانات.كما تمنى أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة في إسرائيل عدوا وألا تطبع معها.وصرح بأنه من حق الشعب السوري اختيار قيادته وحكمه ودستوره ومستقبله ونتمنى أن يتوفق إلى خيارات لا يتحكم بها أحد من الأخرى.وفي السياق أشار الأمين العام للحزب إلى أنه لا يعتقد أن ما يجري في سيؤثر على لبنان.وللتذكير، أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح الأحد 8 ديسمبر 2024 في بيان على التلفزيون السوري الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.