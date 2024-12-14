في باكستان.. تهديد يطال حملة ضد شلل الأطفال

تعرض عامل في للقاح ضد شلل الأطفال في منطقة جمرود غرب باكستان الى تهديد من مسلحين، مطالبين منه التوقف عما أعلنوه نشاطًا غير لائق.



وقال ضابط العمليات لبرنامج مبادرة شلل الأطفال في مجلس غوندي ميرزالي خان بحسب صحيفة دون إنه بعد مغادرته منزله في منطقة جودار حوالي الساعة 9 مساءً إلى جمرود المدني، اعترضه رجلان ملثمان على دراجة نارية.

وأضاف أن أحد هذين الرجلين، الذي كان يحمل مسدسًا، هدده بإطلاق على رأسه إذا استمر في إعطاء قطرات شلل الأطفال للأطفال.

وقال عامل شلل الأطفال إن الرجلين فرّا لاحقًا إلى الجبال القريبة، كما قال إنه أبلغ شرطة جمرود ورئيسه الشخصي بالحادث.

وقال ميرزالي إنه على الرغم من تعرضه للتهديد لأول مرة، إلا أن سكان جودار والمناطق المجاورة أبلغوا عن تحركات متكررة للإرهابيين المشتبه بهم بعد غروب الشمس.

وطالب بتوفير له ولأسرته، قائلاً إنه يشعر بعدم الأمان لدرجة أنه توقف عن الخروج.

وأكد مسؤولون صحيون محليون مشاركون في مبادرة شلل الأطفال وقوع الحادث وقالوا إنهم على اتصال بالشرطة سعياً إلى توفير حماية أفضل للعاملين في مجال التطعيم وغيرهم من أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال.