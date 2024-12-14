روسيا تتواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا

كشف مصدر سوري، السبت، عن وجود تواصل بين مع السورية الجديدة.

ونقلت "رويترز" عن أن "المناقشات مع السورية الجديدة مستمرة ولن ننسحب من قواعدنا حاليا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، اليوم السبت، إن على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في .

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.